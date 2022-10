Taiwan: Usa discutono con Taipei la coproduzione di armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta valutando un piano per la produzione congiunta di armamenti con Taiwan. Lo riferiscono tre fonti anonime della Casa Bianca a conoscenza della questione, secondo cui Washington punta ad aumentare la capacità di produzione di sistemi d'arma di progettazione statunitense, accelerarne il trasferimento e rafforzare la deterrenza nei confronti della Cina. Secondo una delle fonti, gli Stati Uniti hanno già intrapreso discussioni dirette con il governo di Taipei in merito all'avvio della produzione congiunta: il piano comporterebbe il trasferimento all'Isola delle tecnologie per la produzione di sistemi d'arma, o il loro assemblaggio negli Usa avvalendosi di componenti realizzate a Taiwan. "Ci vorrà un po' di tempo per mettere davvero a punto" il sistema di coproduzione, ha spiegato una delle fonti, secondo cui i preparativi proseguiranno probabilmente per l'intera durata del prossimo anno. (segue) (Was)