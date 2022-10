Taiwan: Usa discutono con Taipei la coproduzione di armamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rappresentante dell'Us-Taiwan Business Council, interpellato dal quotidiano "Nikkei", ha sottolineato che il piano dell'amministrazione Biden poggia già su alcune basi: "I missili Hsiung Feng II e III sono missili taiwanesi sviluppati dall'Ncsist (National Chung-Shan Institute of Science and Technology) e prodotti con alcune tecnologie statunitensi". Vedant Patel, portavoce del dipartimento di Stato Usa, ha commentato ieri nel corso di una conferenza stampa che "gli Stati Uniti stanno studiando tutte le opzioni sul tavolo per garantire che il rapido trasferimento di capacità di difesa a Taiwan possa avvenire il più tempestivamente possibile". Un portavoce del ministero della Difesa nazionale di Taiwan ha dichiarato a "Nikkei" che l'isola intende "sottoporre agli Stati Uniti la richiesta di accelerare le consegne di armi a Taiwan". Il quotidiano ricorda che in passato l'intervallo tra l'approvazione di una fornitura di armi a Taiwan da parte del governo federale statunitense e il loro effettivo trasferimento all'Isola ha richiesto in media un decennio. Gli Stati Uniti temono però che la Cina possa tentare di annettere l'isola con la forza entro il 2027, un orizzonte temporale che lascia poco tempo per rafforzare significativamente le capacità di autodifesa di quel territorio. (segue) (Was)