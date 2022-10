Russia: Usa, Tesoro annuncia nuove sanzioni per un uomo e due società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di un cittadino russo e due compagnie di sua proprietà, per aver rifornito entità all’interno della Federazione con tecnologie militari e sensibili di produzione statunitense. Lo riferisce una nota. Si tratta di Yury Yuryevich Orekhov e delle società Nord-Deutsche Industrieanlagenbau Gmbh e Opus Energy Trading Llc. “Grazie alle sanzioni e ai controlli rafforzati sulle esportazioni imposti dalla comunità internazionale, la Russia sta avendo sempre più difficoltà ad acquisire le tecnologie necessarie per continuare la brutale aggressione nei confronti dell’Ucraina: la nostra azione sta avendo un impatto diretto sul campo di battaglia, e i militari russi sono già stati costretti a ricorrere ad attrezzature obsolete”, ha commentato il vice segretario al Tesoro Usa, Wally Adeyemo. Nello specifico, Orekhov ha contribuito a rifornire entità russe sottoposte a sanzioni con una serie di tecnologie e componenti avanzate, come semiconduttori e microprocessori, tecnologie per il funzionamento di sistemi missilistici, radar e satelliti. (Was)