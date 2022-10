Usa: Trump ha testimoniato nel quadro della causa per diffamazione avanzata da Jean Carroll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha testimoniato sotto giuramento nel quadro della causa per diffamazione avanzata nei suoi confronti da Jean Carroll, giornalista e scrittrice che in passato lo ha accusato di violenza sessuale negli anni Novanta. Un portavoce dello staff legale della donna ha dichiarato in una nota che “siamo soddisfatti per essere riusciti ad ottenere questa testimonianza”. La scorsa settimana, un giudice federale ha fatto sapere che gli avvocati di Trump hanno tentato a più riprese di rinviare la testimonianza, chiedendo di inserire il governo federale tra gli imputati. Il processo è attualmente in programma per il prossimo 6 febbraio. Carroll ha fatto causa per diffamazione a Trump nel 2019, dopo che l’ex presidente ha smentito le sue accuse di violenza sessuale. (Was)