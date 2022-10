Torino: Intesa Sanpaolo, oggi seconda tappa roadshow "Imprese vincenti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo del programma "Imprese vincenti", lanciato nel 2019 e giunto alla quarta edizione aggiunge la nota - sta nella capacità di evolvere adattandosi alle mutate esigenze delle aziende e dei contesti economici. Quest’anno in particolare verrà data voce a quelle imprese che hanno superato la fase del Covid, che hanno accompagnato la ripresa del Pil e oggi si trovano a dover affrontare la crisi energetica e dunque ad investire ed accelerare scelte di sostenibilità e di innovazione. Dopo le tappe di Milano e Torino, il tour prosegue con ulteriori 12 tappe in tutta Italia, valorizzando le imprese proprio nel territorio in cui operano. Prossimo appuntamento il 9 novembre a Cuneo con tema Digitalizzazione. Sono anche previsti due focus tematici: uno dedicato all’agribusiness, un’industria fondamentale che rappresenta circa il 17 per cento del nostro Prodotto interno lordo; l’altro alle imprese sociali e al terzo settore, che esprimono una componente essenziale dell’economia del Paese. Particolare attenzione è dedicata anche al turismo, un comparto che dopo aver sofferto molto gli effetti della pandemia si sta rivelando determinante per la ripresa italiana grazie anche a un’offerta rinnovata e orientata alla sostenibilità. Verrà infine organizzato un evento conclusivo di rilievo nazionale, rivolto a tutte le 140 "Imprese vincenti", che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana. (segue) (Com)