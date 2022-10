Torino: Intesa Sanpaolo, oggi seconda tappa roadshow "Imprese vincenti" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, afferma: "'Imprese vincenti', per il quarto anno consecutivo, conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nei confronti delle Pmi che realizzano progetti di sviluppo orientati a cogliere le opportunità del Pnrr. La tappa di Torino, in particolare, guarda al tema dell’innovazione come chiave fondamentale per il futuro del Paese. Le imprese che ospitiamo oggi sono un’eccellente rappresentanza dei nostri territori in diversi settori, dal turismo all’elettronica, dalla bioplastica all’automazione e all’energetica. Hanno mantenuto la propria competitività e dimostrato di saper reagire con coraggio ai contesti di difficoltà investendo su progetti innovativi per rendere più efficienti i processi e migliorare la qualità dei prodotti, anche in ottica di riduzione del proprio impatto ambientale. Innovazione e tematiche Esg vanno di pari passo e sono sempre più parte della cultura della piccola e media impresa italiana: per questo le valorizziamo tra i parametri per migliorare rating, accesso al credito e condizioni. Oggi - osserva Cappellari - la priorità è offrire consulenza e soluzioni finanziarie che aiutino le imprese a ripararsi dal caro energia e delle materie prime, ma l’obiettivo è arrivare all’autonomia energetica in un percorso virtuoso di sostenibilità del business. Come prima banca italiana, sentiamo forte il dovere di guardare oltre questa fase di incertezze sostenendo anche con misure straordinarie le esigenze di liquidità e stimolando gli investimenti strategici delle nostre aziende". (Com)