Governo: Serracchiani (Pd), se Meloni sincera FI fuori da esecutivo

21 luglio 2021

- "Se le parole di Giorgia Meloni non sono vuote la strada è tracciata, per Berlusconi ed il suo partito, chiaramente schierati a fianco di Putin contro l'Europa e l'alleanza euroatlantica, non ci può essere posto nel prossimo governo. Diversamente le parole di stasera della Presidente di Fratelli d'Italia saranno considerate un mero esercizio di ipocrisia". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera. (Com)