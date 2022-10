Difesa: Mondiali, generali Oman e Qatar visitano base militari italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'esercito dell'Oman, generale Matar bin Salim bin Rashid al Balushi, accompagnato dal comandante delle forze terrestri del Qatar, generale Saeed Hesayen Mohammed al Khayarin, si è recato stamane nella base di Al Qaqaa, 28 chilometri a sud-ovest di Doha, per una visita al quartier generale che ospita i militari italiani dell'operazione Orice, la missione bilaterale di supporto alle Forze armate del Qatar per garantire la sicurezza dei Mondiali di calcio, i primi a essere ospitati da un Paese del Medio Oriente, che si disputeranno nell'emirato del Golfo Persico tra il 20 novembre e il 18 dicembre prossimi. Le autorità militari, con al seguito le rispettive delegazioni, sono state ricevute dal generale Giuseppe Bossa, comandante del contingente interforze a guida Brigata "Sassari" dell'Esercito, che comprende circa 560 militari delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri con 46 mezzi terrestri, una nave e due aeromobili, si legge in un comunicato stampa. (segue) (Com)