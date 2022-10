Israele-Ucraina: domani telefonata tra ministri della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, avrà un colloquio telefonico con l'omologo dell'Ucraina, Oleksii Reznikov, domani, 20 ottobre. Lo riferiscono i media israeliani. Oggi Gantz ha dichiarato che Israele “aiuterà l’Ucraina con sistemi di allarme contro le minacce aeree”, ma non fornirà armi. Le parole di Gantz sono giunte sullo sfondo della richiesta ufficiale da parte dell’Ucraina di sistemi di difesa antimissile di fabbricazione israeliana per contrastare gli attacchi di droni e missili balistici iraniani. In un’intervista rilasciata in precedenza all’emittente “Kan”, Gantz ha dichiarato che Israele non venderà armi all’Ucraina. “Abbiamo fornito aiuti umanitari, ci siamo presi cura dei rifugiati e dei feriti. Per ovvi motivi, non vogliamo essere coinvolti nei combattimenti, questa è stata la politica fino ad ora. Sono attento a questa questione. Valuto ogni settimana come possiamo aiutare ulteriormente l’Ucraina e continuerò a farlo”, ha affermato il ministro della Difesa israeliano. (Res)