Brasile: il municipio di San Paolo non offrirà trasporti gratis a elettori durante il ballottaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 10 capitali brasiliane hanno invece già comunicato che garantiranno il trasporto gratuito degli elettori. Si tratta di Belem (Stato di Parà), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Cuiabá (Mato Grosso), Florianopolis (Santa Catarina), Fortaleza (Cearà), Maceió (Alagoas), Manaus (Amazzonia), Palmas (Tocantins), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e Rio de Janeiro (Rio de Janeiro). Al primo turno, 14 capitali hanno offerto trasporto gratuito. Quattro di queste non hanno ancora riferito l'orientamento in vista del secondo turno. Boa Vista (Roraima), Curitiba (Paranà), Goiania (Goias), Porto Velho (Rondonia), Salvador (Bahia) e Sao Luis (Maranhao). Il municipio di Rio Branco (Acre) garantirà il trasporto gratuito solo al ritorno, ai cittadini che mostreranno il certificato di voto. I municipi di Vitoria (Espirito Santo) e Natal (Rio Grande do Norte) applicheranno una tariffa ridotta. (Brb)