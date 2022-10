Brasile: sondaggio Datafolha, al ballottaggio Lula avanti di quattro punti su Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato della sinistra, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, è favorito nella sfida finale per la presidenza del Brasile. Il sondaggio realizzato dall'istituto DataFolha, commissionato dal quotidiano "Folha de Sao Paulo" e dal gruppo editoriale Globo in vista del ballottaggio del 30 ottobre, assegna al candidato del Partito dei lavoratori (Pt), il 49 per cento dei voti, contro il 45 per cento dei consensi di cui godrebbe il presidente uscente, Jair Bolsonaro. Rispetto alla precedente rilevazione il capo dello Stato ha ridotto lo svantaggio di un punto percentuale. (segue) (Brb)