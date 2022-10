Italia-Argentina: summit C40, Gualtieri visita le abuelas di Plaza de Mayo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato ricevuto oggi a Buenos Aires da una delegazione delle abuelas di Plaza de Mayo, la storica organizzazione che da 45 anni lotta per la restituzione di tutti i figli di detenuti desaparecidos durante la dittatura militare argentina (1976-1983). L'incontro è avvenuto nella storica sede delle nonne, nel quartiere di Monserrat della capitale argentina, dove Gualtieri si trova per partecipare ai lavori del summit C40 sulla lotta al cambiamento climatico. Qui il primo cittadino ha potuto conversare con Maria Santa Cruz, socia onoraria dell'organizzazione, e con Abel Madariaga, che grazie all'instancabile lavoro di ricerca delle abuelas si è ricongiunto con il figlio sottratto dai militari dal grembo di sua moglie desaparecida. "Per Roma e per l'Italia la storia delle Abuelas è una straordinaria pagina di riscossa democratica e civile iniziata in un momento buio", ha detto Gualtieri prima di consegnare a Santa Cruz una medaglia celebrativa del Natale di Roma. Le abuelas a loro volta hanno fatto omaggio alla delegazione capitolina dell'iconico fazzoletto simbolo della lotta incessante per la memoria, la verità e la giustizia in Argentina.(Res)