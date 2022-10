Usa: “Wsj”, Philip Morris raggiunge accordo con Altria per commercializzazione Iqos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philip Morris International si sta preparando a rivedere al rialzo la sua offerta per acquisire l’azienda svedese Swedish Match. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Wall Street Journal” che la nuova offerta potrebbe arrivare già giovedì 20 ottobre, dopo che a maggio Philip Morris ha proposto di acquisire la compagnia per circa 16 miliardi di dollari. Le stesse fonti hanno riferito che Philip Morris ha anche raggiunto un accordo con la società Altria, per riacquisire nuovamente i diritti per la commercializzazione dei prodotti Iqos a tabacco riscaldato negli Stati Uniti. (Was)