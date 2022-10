Kosovo-Usa: presidente Osmani, piena coordinazione con Washington su priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Kosovo e Stati Uniti c’è piena coordinazione nell’affrontare le questioni prioritarie. Lo ha riferito un comunicato stampa della presidenza kosovara, dopo che il capo dello Stato, Vjosa Osmani, ha avuto un colloquio con l’ambasciatore Usa, Jeffrey Hovenier. Nell’incontro si è parlato degli sviluppi recenti in Kosovo e nella regione, oltre che del dialogo con la Serbia e degli sforzi dei Paesi alleati per mantenerlo vivo e proficuo. “Il dialogo deve concludersi con il reciproco riconoscimento e senza conseguenze per l’ordinamento costituzionale, l’integrità territoriale e la sovranità del Paese”, ha dichiarato Osmani. (Alt)