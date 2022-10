Serbia: patriarca ortodosso, Kosovo è la casa del nostro popolo che qui è nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è la casa del popolo serbo ortodosso, che è nato qui nel patriarcato di Pec, Decani, Gracanica. Lo ha dichiarato oggi il capo della Chiesa ortodossa serba (Spc), patriarca Porfirije, dopo la sua intronizzazione nel patriarcato di Pec, in Kosovo. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "I nostri santuari in Kosovo sono come una stella nel cielo", ha affermato Porfirije, aggiungendo che quello di Pec è "la nostra casa più importante e significativa". "Il programma della Chiesa ortodossa e il mio è la pace", ha sottolineato Porfirije. Diversi vescovi della Chiesa ortodossa serba, così come di altre Chiese ortodosse, erano presenti alla cerimonia che completa simbolicamente il titolo del primo uomo della Chiesa ortodossa serba, il quale assume la carica di arcivescovo di Pec, metropolita di Belgrado-Karlovac e patriarca della Serbia. (Seb)