Serbia-Kosovo: Consiglio sicurezza Onu discute oggi nuovo rapporto semestrale su missione Unmik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite discuterà oggi il nuovo rapporto semestrale del segretario generale Antonio Guterres sul lavoro della missione dell'Onu in Kosovo (Unmik). Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui alla sessione la Serbia sarà rappresentata dal ministro degli Esteri, Nikola Selakovic. Nel rapporto, che copre il periodo dal 16 marzo al 15 settembre 2022, Guterres ha indicato che la situazione in Kosovo è "instabile e accompagnata da forti tensioni e aggressiva retorica" e ha evidenziato un'escalation delle tensioni il 31 luglio, quando i serbi che vivono del nord del Kosovo avevano eretto delle barricate, insoddisfatti delle decisioni delle autorità di Pristina sul rilascio dei documenti di ingresso e uscita dal Paese e sulla reimmatricolazione obbligatoria dei veicoli con targhe serbe. "Gli eventi del 31 luglio nel nord del Kosovo, in reazione alle decisioni del governo del Kosovo relative alla libertà di movimento, sono stati una grave escalation che ha portato la situazione sull'orlo del conflitto con conseguenze potenzialmente tragiche", ha affermato Guterres. Il segretario generale ha sottolineato quindi l'importanza dell'impegno diplomatico degli Usa e dell'Unione europea per l'attenuazione della situazione, nonché le attività delle missioni Kfor ed Eulex per preservare la pace e la stabilità. Nel documento infine egli ha invitato entrambe le parti a mostrare moderazione e impegno al dialogo per ridurre il rischio di una nuova escalation delle tensioni. (Seb)