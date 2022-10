Usa: ex consigliere di Trump, John Eastman, dovrà inviare altri materiali a commissione 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha ordinato a John Eastman, avvocato ed ex consigliere dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di inviare altri materiali alla commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, incluse le comunicazioni avute con altri membri dello staff legale di Trump in merito al tentativo di ritardare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020. Stando alla richiesta del giudice David Carter, Eastman dovrà anche consegnare alcuni materiali relativi alla sua proposta per l’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, a cui all’epoca fu chiesto di non certificare la vittoria di Biden. (Was)