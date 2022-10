Difesa: Mondiali, generali Oman e Qatar visitano base militari italiani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine dell'incontro, il Comandante del contingente italiano ha evidenziato l'impegno dei Carabinieri in attività di polizia militare e advising, presenti con un dispositivo composto da 14 unità, tra cui il Provost marshal, figura di diretto supporto del comandante della missione e, in particolare, un nucleo di 10 advisor, consulenti delle forze di sicurezza (Gendarmeria, Guardia dell'emiro, Polizia militare) e delle Forze speciali del Qatar. Alla viva soddisfazione espressa dal comandante dell'esercito dell'Oman, che ha ringraziato le Forze armate italiane per il saldo e durevole rapporto di collaborazione e il senso di amicizia e cooperazione instauratosi negli anni tra l'Italia e l'Oman, si è unito il compiacimento del generale Al Khayarin che ha voluto sottolineare l'eccellente livello di amalgama raggiunto dai militari qatarioti e italiani per l'implementazione del sistema di difesa e sicurezza dell'evento sportivo. (Com)