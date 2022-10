Usa: dipartimento Giustizia accusa 7 persone di riciclaggio, tra queste ci sono cinque cittadini russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha accusato sette persone (inclusi cinque cittadini russi) di riciclaggio di denaro e di aver aggirato sanzioni internazionali precedentemente imposte dalle autorità Usa. In una nota, il dipartimento della Giustizia ha fatto sapere di aver depositato i relativi documenti presso un tribunale federale di New York, accusando le sette persone di aver “ottenuto tecnologie militari da società statunitensi, trafficato milioni di barili di petrolio e riciclato denaro per decine di milioni di dollari per conto di oligarchi russi e altre entità straniere sottoposte a sanzioni”. Tra gli accusati ci sono cinque cittadini russi: Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin e Sergey Tulyakov. A questi si aggiungono Juan Fernando Serrano Ponce e Juan Carlos Soto, che trader che hanno concluso accordi illegali per conto di Petroleos de Venezuela, società statale sottoposta a sanzioni. “Queste persone hanno agito illegalmente per conto di oligarchi, organizzando un complesso schema per ottenere tecnologie militari statunitensi attraverso una rete di transazioni che ha coinvolto anche compagnie fittizie e criptovalute”, ha commentato il procuratore statunitense Breon Peace. (Was)