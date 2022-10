Difesa: segretario Usa sente omologo turco, focus su stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo turco, Hulusi Akar, per discutere il futuro della cooperazione tra i due Paesi in materia di sicurezza. Lo riferisce una nota, aggiungendo che la telefonata è stata organizzata sulla base della ministeriale Difesa della Nato che si è tenuta la settimana scorsa a Bruxelles. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza regionale e alle opportunità per approfondire la cooperazione bilaterale in materia di difesa. (Was)