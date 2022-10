Sardegna: crollo Università Cagliari, nessun segno di cedimento in edifici circostanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato confermato che il crollo ha riguardato esclusivamente il corpo aggiunto dell'ex facoltà di Geologia, contenente l’aula Verdabasso e l’aula magna. Non sono stati rilevati cedimenti nel corpo centrale dell'edificio, che è quindi risultato integro. L’area interessata è stata già transennata e messa in sicurezza in collaborazione con i Vigili del Fuoco e le autorità competenti. “L’Università di Cagliari - dice il rettore Francesco Mola - sta già lavorando con i Vigili del Fuoco e le autorità competenti, che ringrazio, per effettuare tutti gli approfondimenti tecnici, accertare le cause del cedimento e garantire la sicurezza di tutte le studentesse, gli studenti e il personale docente e tecnico amministrativo del nostro ateneo”. (Rsc)