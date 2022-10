Roma: assessori, delibera su Porto Fluviale passo in avanti per riqualificazione stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina della delibera che autorizza Roma Capitale all'acquisizione a titolo gratuito dell'edificio della ex caserma di via del Porto Fluviale "avviamo finalmente la riqualificazione dell'immobile e interveniamo su una ferita aperta nel quadrante Ostiense". Così, in una nota, l'assessore al Patrimonio e alle politiche abitative, Tobia Zevi, e l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia. "Lo facciamo con un progetto di recupero urbanistico e sociale e attraverso un patto con la comunità del luogo, che punta a far emergere dall'occupazione quel compendio e farlo ritornare nella disponibilità pubblica - spiegano gli assessori -. Il progetto oltre a prevedere la trasformazione dello stabile in appartamenti di edilizia residenziale pubblica, prevede anche nuovi servizi per il quartiere che saranno gestiti dal Municipio VIII ed avranno una vocazione sociale e culturale. Questo passaggio in Aula Giulio Cesare arriva dopo il parere positivo espresso da Agenzia del demanio e Ministero dei Beni Culturali al progetto di valorizzazione della ex caserma, reso possibile dal cosiddetto 'Federalismo Culturale', mediante il quale lo Stato cede ai Comuni beni non più strumentali alle proprie funzioni sulla base di un progetto finanziato dal Comune stesso per il loro recupero. La riqualificazione del compendio sarà effettuata grazie ai fondi Pnrr (progetto Pinqua) per circa 11 milioni di euro, ottenuti grazie a un bando nazionale che ha visto non solo il riconoscimento del finanziamento ma anche una speciale menzione per la qualità della proposta e la sua capacità di integrarsi pienamente con il contesto urbano. Si è trattato, infatti, di un progetto nato dal basso, condiviso dal Municipio VIII e dalla comunità locale, e costruito grazie all'insostituibile apporto delle università Roma Tre, La Sapienza e Luiss che hanno curato il supporto scientifico al progetto. Vogliamo ringraziare tutte le forze politiche e i consiglieri di maggioranza che, dopo un confronto di 2 giorni in aula, hanno sostenuto e approvato con compattezza questa delibera, che ci consente di riconsegnare alla città un immobile rinnovato e rigenerato", concludono gli assessori capitolini. (Com)