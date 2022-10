Sardegna: crollo Università Cagliari, sindaco Truzzu assicura determinazione in attività di prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quanto accaduto ieri notte ci lascia sgomenti. Si è sfiorata la tragedia. Da brividi. Il fatto che l’edificio non sia sotto la gestione del Comune non mi dà sollievo. Per questo mi sono precipitato subito”. Lo ha scritto sui social network il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, in riferimento al crollo dell'edificio che ospitava l'aula magna della Facoltà di Lingue dell'Ateneo cittadino. “Anzi: mi rafforza nel voler applicare tutte le attività di prevenzione e sicurezza con attenzione e determinazione estrema, in particolare nelle scuole e negli edifici di nostra competenza – ha aggiunto Truzzu - cercando di evitare fatti simili così come capitato poco più di 5 anni fa in una scuola di Cagliari. Solo pochi mesi fa ho dovuto chiudere le elementari di via Stoccolma nonostante le polemiche e il malessere”. “Oggi che la scuola è riaperta sono felice di averlo fatto perché dobbiamo lavorare in condizioni di massima serenità e sicurezza – ha continuato il primo cittadino cagliaritano - La vita viene prima di tutto. Per quanto riguarda il crollo all'Università auspico massima chiarezza, visti i pochi elementi che abbiamo per poter giudicare”. “Una cosa è certa – ha concluso Truzzu - voglio esprimere solidarietà agli studenti, ai docenti, a tutti coloro che lavorano e si impegnano nell’università di Cagliari e a tutte le famiglie di ciascuno, capendo la rabbia e la paura che in questo momento provano. Da sindaco e da padre”. (Rsc)