Torino: Intesa Sanpaolo, oggi seconda tappa roadshow "Imprese vincenti"

- Oggi a Torino la seconda tappa del roadshow di "Imprese vincenti", il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto. E' quanto si legge in una nota del gruppo. In questa quarta edizione i filoni progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza acquistano una rilevante centralità, rappresentando sia alcuni dei parametri di selezione delle aziende che i temi portanti del tour che farà tappa nelle principali città italiane. Dopo l’incontro inaugurale dello scorso 10 ottobre - continua la nota - la tappa odierna è dedicata all’innovazione ed è ospitata al grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino, dove dieci "Imprese vincenti" piemontesi e sarde si sono presentate all’ampia platea di presenti raccontando la propria storia aziendale, le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, le azioni di innovazione sviluppate in questo particolare contesto economico: Delphina (Palau, SS), Grand Hotel Bristol (Stresa, VB), e Surrau (Arzachena, SS), attive nel comparto turistico; Propagroup (Rivoli, TO), operante nel settore degli integratori logistici di protezione merci; Bridge (Burolo, TO), strutturata nelle soluzioni per l'elettronica e la microelettronica; Eurofork (Roletto, TO), che lavora nell’ambito dell’automazione intralogistica; Teker (Beinasco, TO), specializzata nel sistema di segnalazione ferroviaria; Stemplast (Paulilatino, OR), che opera nelle industrie bioplastiche; Coesa (Torino), impegnata nel settore energie rinnovabili; Aurora (Torino), attiva nella gioielleria di alto di gamma. (segue) (Com)