Difesa: Mondiali, generali Oman e Qatar visitano base militari italiani (2)

Al centro dei colloqui, oltre ai compiti e alle finalità della missione, la possibile cooperazione tra le componenti specialistiche delle unità militari italiane e qatariote anche in vista della Watan, l'esercitazione multinazionale interforze e interagenzia di previsto svolgimento tra il 23 e il 29 ottobre nel porto di Doha, che avrebbe il duplice scopo di rafforzare le relazioni tra l'Italia e il Qatar e di perfezionare le capacità d'intervento dell'esercito qatariota, della difesa civile (Civil Defence) e degli assetti italiani per la difesa Cbrn in vista della Fifa World Cup 2022. L'incontro è proseguito nel piazzale della base dove è stata allestita una mostra statica di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in dotazione al contingente italiano. In particolare, l'Esercito ha schierato assetti specialistici Eod (Explosive Ordnance Disposal), per la difesa Cbrn (chimica, biologica, radiologica e nucleare) e unità cinofile. A scopo dimostrativo, sono stati simulati una serie di eventi e di esercizi tecnico-tattici ambientati in differenti scenari urbani fittizi, caratterizzati da situazioni di emergenza e da potenziali rischi derivanti dalla presenza di ordigni esplosivi a ridosso di infrastrutture critiche e luoghi affollati.