Difesa: Mondiali, generali Oman e Qatar visitano base militari italiani (3)

La Marina militare, che contribuirà alla sicurezza delle acque internazionali al largo di Doha con il pattugliatore polivalente d'altura Paolo Thaon di Revel, ha illustrato le potenzialità del "Remus 100" (Remote Environmental Monitoring UnitS), il veicolo subacqueo a guida autonoma che opererà in prossimità della costa. Grazie alla capacità di scansione dei fondali, il Remus sarà in grado di identificare la presenza di oggetti pericolosi o di eventuali ordigni presenti sul fondo del mare. L'Aeronautica militare, che concorrerà al controllo dello spazio aereo per contrastare l'eventuale impiego non autorizzato di mini e micro droni, ha schierato un Counter-Unmanned Aerial Anti-drone System (C-Uas) costituito da dispositivi jammer portatili e dal sistema anti-drone stanziale Acus (Ami Counter Uas).