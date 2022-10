Iran: media, forze sicurezza hanno arrestato 14 cittadini stranieri nelle proteste antigovernative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato 14 stranieri, tra cui cittadini statunitensi, britannici e francesi per il loro coinvolgimento in proteste anti-governative. Lo ha affermato l’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana “Fars”, legata ai Guardiani della rivoluzione iraniana, senza citare fonti specifiche. "Cittadini di 14 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, Austria, Francia, Regno Unito e Afghanistan, sono stati arrestati nelle recenti rivolte in Iran, di cui i cittadini afgani sono i più numerosi", ha riferito la “Fars” che non ha specificato dove e quando siano stati effettuati gli arresti e se il numero includa i nove stranieri arrestati lo scorso mese, tra cui figura anche l’italiana Alessia Piperno.(Res)