Ucraina: Sequi, governo italiano da subito schierato al fianco di Kiev

21 luglio 2021

- Il governo italiano si è da subito schierato "in modo chiaro" al fianco dell'Ucraina, una scelta in sintonia con i valori della nostra Repubblica. Lo ha detto il segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, nel corso della trasmissione "Zapping", in onda su Radio 1. "Abbiamo sostenuto in modo incondizionato la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Abbiamo votato come molti altri Paesi delle risoluzioni in sede Onu che condannavano l'aggressione", ha detto Sequi che ha "chiaramente" declinato l'invito a commentare gli audio di Silvio Berlusconi sulle origini del conflitto nell'est dell'Europa. L'ambasciatore ha chiuso ricordando che l'adesione dell'Italia ai principi atlantici, e al sistema internazionale di Nato, Unione Europea e Nazioni Unite "non è certamente in discussione". (Res)