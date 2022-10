Roma: passa la delibera sul Porto Fluviale, 13 i voti del Pd ma anche Raggi vota a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È finita così - con 13 su 18 eletti del Pd in Aula a dare il via libera, 3 assenti su 5 della Civica Gualtieri e l'ex sindaca Virginia Raggi del M5s, rimasta la sola del suo gruppo tra gli scranni a consegnare il voto favorevole - la maratona di 48 ore iniziata ieri mattina in Assemblea capitolina. Si intende "sanare l'occupazione abitativa" che al momento riguarda 55 famiglie per un totale di circa 150 persone di 13 diverse nazionalità con una grande maggioranza di bambini nati e cresciuti nell'edificio di via del Porto Fluviale a Roma "attraverso la realizzazione al piano terra di una piazza pubblica con spazi sociali e servizi per la città e ai piani superiori la costruzione di alloggi Erp" che saranno assegnati "attraverso un bando speciale con priorità per le famiglie che abitano l'immobile in possesso dei requisiti e al piano terra in servizi per il quartiere". Sono questi i passaggi della delibera di 96 pagine - che stanzia 11 milioni di euro per la riqualificazione dell'ex Direzione dei magazzini del commissariato occupata da anni a Ostiense - che hanno tenuto per due giorni l'Assemblea capitolina ostaggio di una seduta interminabile. L'Aula Giulio Cesare si è riunita in prima convocazione ieri per discutere il documento (80/2022), e fin da subito sono iniziate le proteste: innanzitutto hanno levato gli scudi i consiglieri del centrodestra, ma poi la stessa maggioranza di centrosinistra nella tarda serata di martedì ha fatto cadere il numero legale: soltanto 14 i consiglieri che alle 19 inoltrate hanno risposto all'appello. (segue) (Rer)