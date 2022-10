Roma: passa la delibera sul Porto Fluviale, 13 i voti del Pd ma anche Raggi vota a favore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così l'Aula si è riunita nuovamente oggi, in seconda convocazione, con l'obiettivo di procedere a oltranza per deliberare. Oltre 40 gli ordini del giorno e 12 gli emendamenti, con le opposizioni che non hanno fatto sconti, intervenendo in illustrazione e in dichiarazione di voto per tutto il tempo disponibile e su ogni atto. Non sono mancati i momenti di tensione, quando il consigliere del Pd, Yuri Trombetti, tra i principali sostenitori del provvedimento è intervenuto a difesa della delibera ottenendo un applauso da parte dei colleghi di maggioranza. A quel punto dagli scranni del centrodestra sono arrivati richiami al regolamento. La seduta è stata più volte sospesa, sia ieri che oggi. Fratelli d'Italia ha lamentato la bocciatura di un ordine del giorno che chiedeva di istituire all'interno del complesso uno sportello di mediazione socio-linguistico-culturale per gli stranieri. "La sinistra e il Pd sono una contraddizione vivente. Un partito che ha fatto della propaganda a vuoto la sua cifra ideale. Nella furia ideologica bocciano un odg volto a promuovere le politiche di inclusione sociale", hanno detto i consiglieri di Fd'I. Su 29 votanti, 21 si sono espressi in modo favorevole: 13 del Pd, due della Civica Gualtieri, 2 di Sce, uno di Rf, uno di Demos, uno di Ev - per la maggioranza - e uno del M5s, Raggi, per le opposizioni. Hanno votato contro in sei: 3 di Fd'I, uno della Lega, uno di Udc FI e uno di Italia viva. Astenuti due consiglieri di Azione. (segue) (Rer)