Iran-Regno Unito: Teheran impone sanzioni contro cittadini e istituzioni britanniche

20 luglio 2021

- L'Iran ha designato oggi diversi cittadini e istituzioni del Regno Unito per le loro "azioni deliberate a sostegno del terrorismo, dell'incitamento alla violenza e delle violazioni dei diritti umani". Lo ha annunciato il ministero degli Esteri iraniano in una nota. Le sanzioni, pubblicate sulla pagina Telegram del ministero, includono il divieto di rilascio di visti e il sequestro di beni in Iran per gli individui sottoposti a sanzioni. "Le persone fisiche e giuridiche elencate hanno, tra le altre cose, svolto attività che hanno provocato disordini, violenze e atti terroristici contro la nazione iraniana", ha affermato il ministero degli Esteri iraniano. Tra le entità poste sotto sanzioni figurano “Bbc Persian”, l'organizzazione di intelligence Government Communications Headquarters (Gchq) e alcuni politici conservatori come Stephen Crabb e Tom Tugendhat. Il 10 ottobre scorso, il Regno Unito ha imposto sanzioni contro alti funzionari della sicurezza iraniani e la polizia morale, accusate di aver represso in modo violento le proteste esplose in Iran dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran a seguito dell’arresto da parte degli agenti della Gast-e ersad per aver indossato male il velo islamico.(Res)