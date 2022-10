Germania: verso ripetizione elezioni Bundestag in 431 seggi di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni del Bundestag, tenute il 26 settembre 2021, dovranno essere ripetute in 431 seggi di Berlino, a seguito del caos che accompagnò il voto in numerose sezioni della capitale della Germania. È quanto suggerisce la Commissione sul controllo delle elezioni, in una raccomandazione su cui il parlamento federale voterà il 10 o l'11 novembre. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, non è chiaro quali effetti esatti avrà la ripetizione del voto per il Bundestag a Berlino. “Vi è un'ampia varietà di scenari”, ha affermato la presidente della Commissione per il controllo delle elezioni, Daniela Ludwig, deputata dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Per esempio, potrebbe accadere che “un numero inferiore” di parlamentari di Berlino sieda nel Bundestag. Potrebbe anche essere che un deputato di un altro Land decada. Tuttavia, come ha evidenziato Ludwig, “sono pure ipotesi”. Il 26 settembre dello scorso anno, a Berlino si è votato per il rinnovo del Bundestag e del parlamento della città-Stato, nonché per i consigli distrettuali e per un referendum in cui si chiedeva di espropriare i gruppi immobiliari. Come ricorda “Der Spiegel”, si sono verificati “problemi enormi” come schede elettorali errate o mancanti, un numero insufficiente di urne, la chiusura temporanea dei seggi e talvolta ore di attesa. In alcune sezioni, si è votato dopo la chiusura dei seggi stabilita alle 18:00 o su schede elettorali copiate frettolosamente perché mancavano i rifornimenti. (Geb)