Senato: Gasparri, grazie a Berlusconi e FI, onorerò con passione ruolo vicepresidente

21 luglio 2021

- "Ringrazio il presidente Berlusconi e tutta Forza Italia per avermi indicato come vicepresidente del Senato. Ringrazio la presidente del gruppo Licia Ronzulli e tutti i colleghi che mi hanno votato. Considero un alto onore svolgere questo incarico istituzionale che mi consentirà di proseguire un'intensa attività parlamentare alla quale mi sono da molto tempo dedicato e che ho svolto anche nella precedente legislatura con grande impegno accanto alla presidente del nostro gruppo Anna Maria Bernini. È un momento delicato per l'Italia e per il mondo. Essere al vertice di una delle più prestigiose istituzioni parlamentari è un altissimo onore. Grazie anche agli elettori che, prima ancora dei colleghi, mi hanno consentito con il loro voto di svolgere un mandato che onorerò con il consueto impegno e con la passione di sempre". Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, eletto questa sera vicepresidente del Senato.(Com)