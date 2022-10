Ucraina: Sequi, costo di eventuali colloqui di pace è ancora superiore a quello della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le diverse ipotesi di colloqui tra i leader impegnati nel conflitto in Ucraina sono ancora frenate dal fatto che i "costi" politici e strategici di un negoziato sono ancora superiori a quelli di "continuare a combattere". Lo ha detto il segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, nel corso della trasmissione "Zapping", in onda su Radio 1. "Credo che siamo in una situazione in cui il costo di sedersi al tavolo è ancora superiore rispetto al costo di continuare a combattere", ha detto Sequi commentando le notizie, ancora contraddittorie, di possibili vertici tra gli attori della crisi. Per il segretario generale è comunque necessario "dirsi in modo chiaro" che, quale che sia il tavolo negoziale, si deve partire dalla considerazione che "siamo dinanzi a un'aggressione della Russia". Kiev, ha proseguito l'ambasciatore, "deve essere naturalmente in grado di portare avanti una trattativa solo potendo determinare liberamente il proprio destino e non con l'obbligo imposto dalle armi russe. L'Italia, ha chiosato, "sostiene che bisogna provare a mantenere il dialogo tra le parti", così come verificatosi in accordi puntali quali quello che ha permesso di esportare il grano dall'Ucraina, ma ribadendo "il nostro appoggio incondizionato all'Ucraina così come alla pressione sulla Russia percé, attraverso le sanzioni, aumentino i costi della sua aggressione". (Res)