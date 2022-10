Roma: Pd, recupero edificio Porto Fluviale per rigenerazione urbanistica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo approvato un provvedimento "che consentirà, in un'area importante dell'VIII Municipio, di riqualificare il patrimonio urbanistico dell'Ex Direzione Magazzini del Commissariato, caserma dismessa in via del Porto Fluviale". Lo dichiarano la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e il presidente della commissione Patrimonio Yuri Trombetti. "Con il voto positivo dell'Assemblea capitolina diamo il via libera all'accordo di valorizzazione 'Porto Fluviale RecHouse' che, grazie ad uno stanziamento di 11 milioni di euro nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare( Pinqua), permetterà di rigenerare il complesso immobiliare acquisito a titolo gratuito al patrimonio di Roma Capitale - aggiungono i consiglieri Pd -. Ciò permetterà una profonda riqualificazione dell'edificio con l'utilizzo di materiali biocompatibili ed elevati standard di efficienza energetica, di mettere a disposizione locali per spazi di formazione, sale per le associazioni di quartiere e uno sportello antiviolenza. E' un provvedimento importante anche dal punto di vista urbanistico, realizzato senza consumo di nuovo suolo e in un'ottica di città intelligente, ma anche dal punto di vista sociale. Nascerà infatti un polo di edilizia residenziale pubblica che permetterà di dare una risposta all'emergenza abitativa al territorio, in coerenza con quanto finora quella struttura ha rappresentato, e inoltre di compiere una reale rifunzionalizzazione di immobili pubblici aprendo a servizi per la persona in connessione con il quartiere. Grazie agli investimenti del Pnrr verranno inoltre intensificati gli interventi e le opere per migliorare le infrastrutture a servizio del quadrante. Un'enorme soddisfazione aver raggiunto un nuovo obiettivo, anche contro l'ostruzionismo dell'opposizione. Ringraziamo l'assessore al Patrimonio Tobia Zevi, l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia e le commissioni capitoline Patrimonio e Urbanistica per il lavoro compiuto. Lavoreremo a stretto contatto con i residenti e il Municipio VIII per assicurare una rigenerazione in piena sintonia con le esigenze del territorio", concludono.(Com)