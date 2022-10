Arabia Saudita: Casa Bianca su arresto cittadino Usa, libertà espressione non va criminalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta monitorando con attenzione il caso di Saad Ibrahim Almadi, cittadino Usa di 72 anni arrestato lo scorso novembre durante una visita ai familiari in Arabia Saudita, con l’accusa di sostegno al terrorismo. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa. “Abbiamo espresso la nostra preoccupazione al governo di Riad: la libertà di espressione non dovrebbe mai essere criminalizzata”, ha detto. Almadi è stato arrestato a causa di alcuni messaggi pubblicati su Twitter nell’arco di svariati anni, in cui l’uomo criticava il governo saudita denunciandone la corruzione. Secondo il figlio, i tweet sarebbero stati comunque pubblicati mentre Almadi si trovava negli Stati Uniti. (Was)