Roma: Melito (Pd), progetto Porto Fluviale azione di rigenerazione per edilizia popolare

- Oggi l'Assemblea Capitolina ha dato il via libera al progetto "Porto Fluviale RecHouse", "un'importante azione di rigenerazione urbana del patrimonio artistico e sociale dell'Ex – Direzione Magazzini del Commissariato, la caserma dismessa in via del Porto Fluviale a Ostiense, un'area di circa 3,2 ettari che oggi andiamo a riqualificare grazie ad uno stanziamento di 11 milioni di euro". Lo dichiara in una nota la consigliera Pd Antonella Melito, vicepresidente della commissione capitolina Urbanistica. "Con l'acquisizione, a titolo gratuito, del complesso immobiliare al patrimonio di Roma Capitale, l'edificio potrà essere restaurato nel rispetto dei più elevati standard di efficienza energetica e, in parte, trasformato in alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica - aggiunge Melito -. Su strada saranno previsti spazi di formazione informatici per la didattica a distanza, uno sportello antiviolenza e sale per le associazioni di quartiere. Stiamo lavorando per riqualificare luoghi simbolici della città, migliorando la qualità della vita dei cittadini e la vivibilità dei quartieri. La delibera, approvata in Aula oggi, prevede anche l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione tra il Ministero della Cultura, l'Agenzia del Demanio e Roma Capitale". "Lo scopo politico della maggioranza è quello di utilizzare tutte le risorse che abbiamo a disposizione per rilanciare alcune parti della città che non sono state gestite al meglio. Il PNRR ci sta dando l'opportunità di riqualificare aree degradate, per ridurre le difficoltà abitative, per puntare a progetti di sostenibilità e di innovazione", conclude.(Com)