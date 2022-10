© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una associazione di contribuenti in Wisconsin ha chiesto alla Corte suprema di bloccare il programma del governo federale per la cancellazione del debito studentesco, che dovrebbe partire nel fine settimana. L’Associazione dei contribuenti della contea di Brown, in Wisconsin, ha annunciato di aver avanzato formalmente la richiesta alla giudice Amy Coney Barrett, responsabile per l’area del Wisconsin. (Was)