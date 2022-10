Governo: fonti FI a "Nova", audio Berlusconi registrato da due parlamentari non ricandidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Fonti di Forza Italia segnalano ad "Agenzia Nova", a condizione di mantenere l’anonimato, che a fare uscire gli audio di Silvio Berlusconi sul conflitto tra Russia ed Ucraina sarebbero stati, in particolare, due parlamentari del partito che non sono stati ricandidati. Una forma di ripicca personale, la loro, riferiscono le stesse fonti secondo cui i due parlamentari in questione avrebbero registrato tutto l’intervento dell’ex premier durante l’assemblea dei deputati di FI, ieri. Non solo: ci sarebbe un terzo spezzone, un terzo stralcio audio non ancora uscito. Il leader di Forza Italia, ora, sarebbe furibondo nei confronti dei responsabili e starebbe valutando con il suo entourage la possibilità di un altro intervento televisivo, dopo la telefonata di questa sera ad Enrico Mentana durante lo speciale di La7, magari a "Porta a porta", su Rai1, per porre rimedio alla situazione venutasi a creare.(Rin)