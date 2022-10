Roma: Sce, bene valorizzazione Porto Fluviale, programma per rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione del Programma di valorizzazione "Porto Fluviale RecHouse" l'Assemblea capitolina ha dato il via libera "a un importante e innovativo progetto di recupero partecipato e di rigenerazione urbana". Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Sinistra civica ecologista Michela Cicculli e Alessandro Luparelli. "Una caserma dismessa e vincolata dal Ministero della Cultura come bene di interesse storico-artistico, attualmente occupata da 56 nuclei familiari provenienti da 13 differenti nazioni, che hanno dato vita a importanti forme di convivenza interculturale e di inserimento nella vita del quartiere, sarà restaurato, senza ulteriore consumo di suolo e nel rispetto dei più elevati standard di efficienza energetica - aggiungono i consiglieri di Sce -. Il complesso immobiliare, denominato Magazzini dell'Aeronautica Militare al Porto Fluviale, sarà in parte destinato ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, riassegnati attraverso un bando speciale con priorità per le famiglie che abitano l'immobile e in possesso dei requisiti. Un'altra parte dell'edificio sarà destinato a servizi, con una piazza per il quartiere, un mercato di produttori diretti, laboratori e altri spazi per moltiplicare le occasioni di socialità del quadrante, uno sportello a bassa soglia per donne vittime di violenza. L'elaborazione del progetto ha visto la partecipazione di vari soggetti istituzionali oltre a Roma Capitale, la Regione Lazio, ministeri, università e l'VIII Municipio, che si è adoperato per la realizzazione dell'intervento anche attraverso la partecipazione diretta e attiva del presidente Amedeo Ciaccheri. Per garantire una piena condivisione dell'intervento sono state coinvolte associazioni e realtà territoriali e gli stessi abitanti dell'immobile. Un esempio virtuoso di rigenerazione urbana, di innovazione della qualità dell'abitare, uno strumento per rispondere alla strutturale emergenza abitativa esistente in città attraverso un processo di progettazione partecipata, che può essere un modello virtuoso da riprodurre anche in altri contesti", concludono.(Com)