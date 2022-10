Cina: Sequi, mantenimento della crescita economica è questione "esistenziale" per Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornare a raggiungere un ritmo alto di crescita economia è per la Cina, penalizzata dalle ferite inferte alla globalizzazione, una questione "esistenziale", soprattutto nei giorni in cui si celebra il congresso del Partito comunista. Lo ha detto il segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, nel corso della trasmissione "Zapping", in onda su Radio 1. "La questione esistenziale della Cina è quella di continuare a crescere, perché altrimenti, la struttura demografica combinata con la perdita di forza della globalizzazione può incidere in modo molto forte sulla solidità del Paese e sulla sua stessa struttura economica", ha detto Sequi. Pechino ha potuto "beneficiare molto della globalizzazione. La cosiddetta 'fabbrica del mondo' ha potuto esportare e produrre ottenendo ritmi di crescita pressoché sconosciuti, per lo meno in Occidente. Ma il covid e la guerra in Ucraina hanno ridotto molto le possibilità di crescita a un tassi del 5,5 per cento", ha osservato l'ambasciatore ricordando che al momento "siamo molto sotto". Un quadro che si riflette nelle priorità fissate dal presidente Xi Jinping in occasione del congresso del Pcc: "l'idea che bisogna assicurare resilienza delle catene globali di approvvigionamento, fondamentali per la produzione industriale cinese, il rafforzamento dell'apparato militare e il conseguimento del primato tecnologico". (Res)