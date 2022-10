© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE ROMA– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa al convegno "Nel centenario della marcia su Roma: una riflessione storica e civile", organizzato dall'Anppia – Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti) e dall'Irsifar – Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza. Aula Consiliare "Giorgio Fregosi" - Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/A. (ore 9:30)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione del "quinto Rapporto dell'Osservatorio Appalti Verdi: i numeri del Green Procurement in Italia. Lo stato, le tendenze, le accelerazioni del Pnrr". Wegil, largo Ascianghi 5. (ore 10:45) (segue) (Rer)