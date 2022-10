© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE ROMA- L'assessora alla Scuola Formazione e Lavoro Claudia Pratelli partecipa all'iniziativa "La scuola pubblica per ricostruire i legami di solidarietà e democrazia", promossa da Mce. Università degli Studi Roma Tre - Aula Volpi, via del Castro Pretorio 20. (ore 14:30)- Conferenza stampa e visita in anteprima della mostra "Roma medievale. Il volto perduto della città. Intervengono Miguel Gotor assessore alla Cultura di Roma Capitale; Claudio Parisi Presicce Sovrintendente capitolino ai beni culturali; Marina Righetti e Anna Maria D’Achille Curatrici della mostra. Museo di Roma a Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo, 10. (ore 11) (segue) (Rer)