Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla firma del Protocollo d’Intesa per la prevenzione di ogni forma di frode e di illegalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche del Pnrr. Alla firma dell'accordo interverranno anche Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma; Mario Della Cioppa, Questore di Roma; Antonio De Vita, comandante della Legione Carabinieri Lazio; Virgilio Pomponi, comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza. L’evento si svolge presso Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/A, Roma. (ore 11)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla consegna del Premio Lazio Terra di Cinema a Louis Garrel. L’evento si svolge nella Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, Via Pietro de Coubertin, 30. (ore 18:30) (segue) (Rer)