Usa: assassinio di Kennedy, fondazione fa causa all’amministrazione per far pubblicare ultimi documenti

- La Fondazione Mary Ferrell ha fatto causa per chiedere al governo federale e agli Archivi nazionali di pubblicare tutti i documenti relativi all’assassinio dell’ex presidente John Fitzgerald Kennedy che sono ancora secretati. Stando ai documenti depositati presso le autorità giudiziarie, la fondazione ritiene che il governo non si sia attenuto alle disposizioni del JFK Records Act, una legge approvata dal Congresso Usa nel 1992 per fare un inventario di tutto il materiale riguardante l’assassinio di Kennedy, avvenuto a Dallas, in Texas, il 22 novembre del 1963. La fondazione ha chiesto alle autorità giudiziarie di annullare una decisione presa l’anno scorso dall’amministrazione Biden, che ha posticipato la pubblicazione di alcuni documenti da parte degli Archivi nazionali. Inoltre, la fondazione ha accusato il governo federale di avere modificato alcuni documenti riguardanti la Cia, l’ex presidente cubano Fidel Castro e l’assassino di Kennedy, Lee Harvey Oswald. (Was)