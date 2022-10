Governo: da Cdm parere favorevole a ipotesi Contratto lavoro personale funzioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, "ha deliberato l'approvazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del presidente della Repubblica numero 18 del 1967, dell'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2019-2021, sottoscritta il 14 ottobre 2022, nonché del decreto del presidente della Repubblica di recepimento dei contenuti dell'ipotesi di accordo. L'ipotesi di accordo sindacale ha validità sia per gli aspetti giuridici che per quelli economici". E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. "Inoltre - prosegue la nota - il Consiglio dei ministri ha autorizzato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a esprimere il parere favorevole del governo sull'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021 sottoscritta il 4 agosto 2022 dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative". (Com)