Israele-Bahrain: firmato accordo di cooperazione nel settore dell'agricoltura

- I ministri dell'Agricoltura di Israele e Bahrain, rispettivamente Oded Forer e Wael Bin Nasser al Mubarak, hanno firmato un accordo di cooperazione nel settore agricolo. L'intesa è stata siglata durante il vertice internazionale sulle tecnologie alimentari del mare e del deserto che si è svolto a Eilat, nel sud di Israele. Le parti hanno firmato una dichiarazione congiunta per la promozione e l'ampliamento della cooperazione tra lo Stato di Israele e il Regno del Bahrain nei settori dell'agricoltura, del bestiame e della sicurezza alimentare. Forer e Al Mubarak hanno concordato di condividere conoscenze e tecnologie per migliorarne la qualità della produzione. Durante l'evento, Forer ha affermato: “La firma dell'accordo con il ministro dell'Agricoltura del Bahrain, in occasione della conferenza cui hanno partecipato ministri di tutto il mondo e delegazioni di alto livello provenienti da Marocco, Giordania ed Emirati Arabi Uniti, costituisce un passo importante verso la promozione della cooperazione che vedrà Israele diventare un centro di ricerca e sviluppo degli alimenti del mare e del deserto”. (Res)