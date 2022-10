© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, è stato insignito dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di un’onorificenza per il suo contributo al sostegno all’Ucraina. Lo ha reso noto Zelensky attraverso il suo canale Telegram. “Grazie per il volume di aiuti umanitari senza precedenti da parte dell’Unione europea al nostro Paese”, ha dichiarato il capo dello Stato ucraino. (Kiu)