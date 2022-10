Camera: Cattaneo (FI), auguri a Mulè e Patriarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Auguri al nostro deputato Giorgio Mulè, appena eletto vicepresidente della Camera dei deputati, nella certezza che saprà interpretare il suo ruolo istituzionale in modo ineccepibile, rappresentando con equilibrio tutte le forze politiche e non solo quella a cui, con orgoglio, appartiene. Complimenti e auguri di buon lavoro anche all'onorevole Annarita Patriarca, eletta oggi fra i segretari della presidenza". Lo scrive in una nota Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia. (Com)