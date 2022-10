© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas informa che a causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria 'Dervio' all'altezza del km 80 è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della carreggiata Nord della strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", in provincia di Lecco. Coinvolti nello scontro due veicoli, due le vittime. Il traffico è deviato in loco. Sul posto è intervenuto personale Anas e le forze dell'ordine. (Com)